地方競馬全国協会は20日、令和7年度第2回調教師・騎手免許試験の合格者を発表した。以下の通り、調教師8人、騎手は4人。今年12月1日付の免許となる。新規調教師の中には川崎の今野忠成、山崎誠士のベテラン騎手2人、さらに愛知の女性騎手・宮下瞳の名が含まれている。宮下は女性騎手として歴代最多の地方競馬通算1381勝（19日現在）を挙げている。95年デビュー。11年にいったん引退したが、出産を経て16年に現役復帰。21年