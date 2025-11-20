即興コントの頂点を決めるバラエティ番組Prime Video「最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ2025」（21日、後8・00配信）の配信記念イベントが20日に都内で行われ、お笑いコンビ「真空ジェシカ」川北茂澄（37）が出席。9月に行ったイルカとの対決を振り返った。出場コンビごとに着席し、記者会見方式で行われたこの日のイベント。「ネットニュースになりそうな出来事」を聞かれ、9月に神奈川・新江ノ島水族館で行ったイルカ