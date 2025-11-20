木原官房長官はきょう、航空自衛隊が保有する地対空誘導弾パトリオットミサイルのアメリカへの輸出が完了したことを明らかにしました。木原稔 官房長官「昨年7月の売却契約に基づきまして、日本側から売却することで合意しておりましたパトリオットミサイルですが、既に米側への引き渡しを完了しております」木原官房長官は20日午前の記者会見で、輸出時期や数量は明言しない形で航空自衛隊が保有する地対空誘導弾パトリオッ