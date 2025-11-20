国内女子ゴルフツアー「大王製紙エリエールレディス」初日（２０日、愛媛・エリエールＧＣ松山＝パー７１）、今季国内６戦目の渋野日向子（２７＝サントリー）が１２ホール消化した時点で棄権。インスタートの前半に３つ落とすと、後半の３番パー３でトリプルボギーを叩くと、その後に決断を下した。主戦場とする米ツアーではポイントランキング１０４位で、ある程度の出場が見込まれる１００位以内を逃した。来季の出場カテゴ