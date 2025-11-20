阪神・岩崎優投手が２０日、兵庫・西宮市内の球団事務所で契約を更改した。２２年オフに４年総額８億円の契約を結んでおり、来季が最終年。「連覇を達成したい」と意気込んだ。今季は５３試合に登板し、１勝３敗８ホールド、３１セーブで防御率２・１０で２年ぶりリーグＶに貢献した。「リーグ優勝できたことには満足。自分の数字に関してはもっとできた」と振り返った。（金額は推定）