東京情報大学が加盟している「ちば産学官連携プラットフォーム」が「ちばデジタル人材育成フォーラム２０２５」を開催する。同フォーラムは急速に発達する生成ＡＩで変わる地域、企業、初等中等教育、高等教育において、デジタル人材育成の「今」と「将来」を考える機会を提供することを目的にしている。◆フォーラム概要▽日時：１２月１０日午後１時３０分〜午後４時２０分▽場所：千葉市役所市民ヴォイド１階▽主催：ちば産