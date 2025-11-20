京王杯２歳Ｓで重賞初制覇したダイヤモンドノット（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は朝日杯ＦＳ（１２月２１日、阪神）に向かう。鞍上は引き続きクリストフ・ルメール騎手。ＪＢＣ２歳優駿でデビュー２連勝を飾ったタマモフリージアは、引き続き田口貫太騎手とのコンビで全日本２歳優駿（１２月１７日、川崎）へ。もみじＳ４着だったシルバーナイツはさざんか賞（１２月６日、阪神）を予定。