タレントの若槻千夏が、ディズニーランドを楽しむおしゃれコーデショットを披露した。若槻は２０日までに自身のインスタグラムを更新。「最強パワースポットズートピアの映画も楽しみ」と記し、映画「ズートピア２」（１２月５日公開）の主人公であるジュディ・ホップスの帽子をかぶり、モコモコのアウターを着て東京ディスニーランドを楽しむショットを複数枚アップした。この投稿には「めちゃかわいいですまるで漫画に