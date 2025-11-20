タレントの河合郁人（38）が20日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。かつてルームシェアしていた芸能界の大親友を明かした。この日、ゲストとして出演した河合。「2人で生放送でゲストに出るの、多分初めて」とし男性4人組「ふぉ〜ゆ〜」の辰巳雄大（38）とともに登場した。2人は「2年間ルームシェア」していたといい「20代前半？2年間住んでた」と告白。下積み時代から切磋琢磨（せっさたくま）