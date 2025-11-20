格闘技イベント「RIZIN」は20日、都内で記者会見を実施。12月31日に開催される「師走の超強者祭り」（さいたまスーパーアリーナ）の追加対戦カードを発表した。元K―1スーパー・ライト級王者の安保瑠輝也のYouTubeメンバーで、ブレイキングダウンにも出場しているジョリー（FIGHTER’S FLOW）が初参戦。芦沢竜誠との対戦が決定した。昨年8月にRIZIN参戦を榊原信行CEOへ直談判していたジョリー。しかしその後は怪我の悪化によっ