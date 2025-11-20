阪神の岩崎優投手（34）が20日、西宮市内の球団事務所で契約更改を行い、来季年俸2億円（金額は推定）でサインした。今季は守護神として開幕を迎え53試合で31セーブ、防御率2・10とブルペンをけん引しリーグ優勝にも貢献。「リーグ優勝に関しては満足してます。それ以外の自分の数字に関してはもっとできたなと思いますし、最後の試合で防御率もだいぶ落としてしまったので。来年もう一回数字を伸ばせるように」とフル回転した