女優の大竹しのぶ（68）が19日放送のNHKラジオ第1「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・05）に出演。名曲の歌詞に自身の最初の結婚の時の思いを重ねる場面があった。心に届けたい歌詞を朗読するコーナー「言の葉種」を放送。この日、取り上げたのは米津玄師の「アイネクライネ」だった。大竹は「米津玄師さんの歌なんですけども、本当に出会える人に出会えるって本当にごくごくわずかなんだなってすごく思い