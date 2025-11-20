Image: ELECOM ゴツいけどよく見ると使い勝手よさそう。PCで使うマウスは、一般的に左右クリックの2ボタン式ですよね。ちょっと便利だと親指側で戻る・進むもできる4ボタンなんてのもあります。それがゲーミング用だと10ボタンとか、初見だと「どうやって使うんだ？」というやりすぎマウスも存在します。やたらSF味が強い10ボタンマウス8年ぶりにリニューアルしたエレコムの「HUGE PLUS」は