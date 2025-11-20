元ファイターズガールで、プロ野球日本ハムのボールパーク・Fビレッジでアンバサダーを務めるタレントの滝谷美夢（27）が、来年2月14日に初の単独イベントとなる「Me You Remix」（札幌・cube garden）を開催する。タイトルは本人が考案。「Me＝滝谷」「You＝ファン」との関係性を「Remix＝再構築」するイベントにしたいという思いを込めた。イベントでは、幼少期から歌やダンスが好きだった滝谷が、オリジナル楽曲を披露する。「