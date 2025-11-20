ＡＩフュージョンキャピタルグループは高い。この日正午ごろ、グループ会社を通じてビットコインを約１億円相当分、追加購入したと発表した。足もとのビットコイン価格下落を好機と捉えたため。これにより、総額５億円分としていた購入をほぼ実行し完了した。今後はよりアクティブに保有暗号資産の投資運用を行っていくことを検討しているという。 出所：MINKABU PRESS