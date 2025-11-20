KEITA MARUYAMA（ケイタマルヤマ）が展開する “OMOTASE” PROJECT より、ホリデーシーズンを彩る限定コレクションが登場します。人気の「CHAT NOIR（シャ・ノワール）」柄クッキー缶に、より贈りやすいハーフサイズ 「詰合せクッキー缶 HALF（CHAT NOIR）」 が新たにラインアップされました。あわせて、毎年好評を集める通常サイズの「CHAT NOIR」「CIRCUS」も、期間限定で再販売されます。Courtesy of KEITA MARUYAMA“OMOTASE”