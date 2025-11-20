またひとつ、大きなニュースが飛び込んできた。TVアニメ『神の雫』の制作が発表され、主人公・神咲雫の声を亀梨和也が担当することが明らかになったのだ。2009年の実写ドラマ版に続き、アニメというまったく別の形で同じ役を演じることになる。16年ぶりに雫を演じることには驚きがありつつも、これまで亀梨が積み重ねてきたキャリアを思えばどこか納得させられる発表だった。長い時間を経て再び同じ役に向き合うこと自体が