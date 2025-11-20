「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２０日午後１時現在で夢展望が「買い予想数上昇」１位となっている。 夢展望はレディースアパレルや雑貨などのネット通販事業を展開するが、業績は売上高が漸減傾向にあるなか赤字が継続している。２６年３月期は営業損益が収支均衡圏を会社側では見込んでいるが流動的。なお、「継続企業の前提に関する注記」が付いているが、株式需給面では貸株市場で調