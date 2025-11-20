午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１３６６、値下がり銘柄数は２１３、変わらずは３０銘柄だった。業種別では３３業種中３２業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、電気機器、証券・商品、機械、鉱業、ガラス・土石など。値下がりは保険。 出所：MINKABU PRESS