クリスマスを彩る特別なパンケーキ「ホノルルクリスマスツリーパンケーキ」が、Eggs ’n ThingsおよびEggs ’n Things Coffee全店舗に登場！ほかにも「KING’S HAWAIIAN」と楽しむハワイのホリデーメニューや、ほっとするクリーミーなドリンクもラインナップされます☆ Eggs ’n Thing「ホノルルクリスマスツリーパンケーキ」 販売期間：2025年11月26日（水）〜12月25日（木）取扱店舗：国内Eggs ’n Thingsおよび