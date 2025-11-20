甲子園球場では23日に行われる「阪神タイガースファン感謝デー2025」で球場内売店などで「1年間ありがとう！リーグ優勝記念グルメフェア」を開催する。当日、球場内売店などで「阪神タイガース監督・選手コラボグルメ」や「レジェンズコラボグルメ」の対象商品を購入すると、優勝記念クリアファイルがプレゼントされる。また「優勝記念タンブラー付きドリンク」も販売される。