ラオスを訪問中の天皇、皇后両陛下の長女愛子さまは１９日、現地で活動する国際協力機構（ＪＩＣＡ）の海外協力隊員と交流された。ラオスは１９６５年に海外協力隊が派遣された最初の国。初代隊員の一人、大西規夫さん（８４）（東京都渋谷区）は「今回の訪問が、国際協力の担い手が増えるきっかけになってほしい」と期待を寄せている。（戸田貴也）大西さんは北海道の稲作農家に生まれ、高校卒業後に農業研修を受けるため渡米