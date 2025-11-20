20日14時現在の日経平均株価は前日比1346.40円（2.77％）高の4万9884.10円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1366、値下がりは213、変わらずは30と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を397.10円押し上げている。次いで東エレク が146.40円、ＳＢＧ が79.22円、ファストリ が75.41円、ＴＤＫ が62.17円と続く。 マイナス寄与度は22.11円の押し下げで