フレッシュネスバーガーから、期間限定のごちそうバーガーとクラフトレモネードが新登場。一緒に味わうのもおすすめな「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー」と「不知火クラフトレモネード」が季節のメニューとして販売されます！ フレッシュネスバーガー「九条ネギと西京味噌の黒毛和牛バーガー/不知火クラフトレモネード」 販売期間：2025年11月26日（水）〜2026年1月13日（火）販売店舗：全国のフレッシュネ