CASIOのプレミアムウォッチブランドのOCEANUSが、奥田民生の生誕60周年およびソロ活動30周年を記念した限定モデル『OCW-S7000TS-1AJR』を発表した。日本限定1000本で、21日より発売される。価格は24万2000円。【写真】ファン垂涎！奥田民生モデル『OCW-S7000TS-1AJR』細部カット同モデルは、奥田自身が全面監修した特別仕様で、OCEANUSの代名詞である“妥協なきモノ創り”と、奥田の音楽への強いこだわりが融合したデザインに