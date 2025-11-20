フランス産ワイン「ボージョレ・ヌーボー」が、きょう解禁されたことにあわせ、神奈川県箱根町の温泉施設に毎年恒例のワイン風呂が登場しました。赤いお湯で満たされた露天風呂。神奈川県箱根町の温泉施設「箱根小涌園ユネッサン」に登場したのは、解禁された「ボージョレ・ヌーボー」が贅沢に注がれた「ボージョレ・ヌーボー風呂」です。きょうは特別試飲会も行われ、利用客が贅沢な時間を過ごしました。隣接する日帰り温泉では、