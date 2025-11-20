高市政権の発足からあすで1か月となりますが、木原官房長官はこの1か月間を“内政、外政の双方で着実に政策を前に進めてきている”と成果を強調しました。木原稔 官房長官「高市内閣ですが、発足以来1か月、国家国民のために果敢に働いてまいりました。内政外政、双方で着実に政策を前に進めてきているところ」あすで高市政権が発足してから1か月になるのを前に、木原官房長官は20日午前の記者会見で成果を問われ、「着実に政