けさ、福井県大野市で散歩中の高齢男性がクマに襲われ、頭から出血するけがをしました。命に別状はないということです。きょう午前7時ごろ、福井県大野市森山で「散歩中の男性がクマに襲われ、頭から出血している」と、近くに住む人から消防に通報がありました。警察によりますと、高齢の男性が頭から血を流し、病院に運ばれましたが意識はあり、命に別状はないということです。通報した男性「後ろからガクンとやられた。（Q.血が