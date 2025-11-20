DeNAは20日、来年2月の春季キャンプ「2026SPRINGCAMPSupportedbyUmios」の日程を発表した。1軍は沖縄・宜野湾で1日から23日、2軍は沖縄・嘉手納で1日から22日までで、休日は決まり次第発表する。キャンプの冠スポンサーとして、マルハニチロ株式会社が7年連続で協賛する。同社は26年3月に社名を「Umios」に変更予定。