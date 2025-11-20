中国が日本産水産物の輸入を事実上、停止している中、木原官房長官は会見で中国側と技術的なやりとりを継続している状況だと説明しました。中国外務省は日本産水産物の輸入について「日本側は現在約束した技術的な資料を提供していない」と主張し、事実上、輸入は停止しています。木原稔 官房長官「中国による輸入再開の発表後、第1便となる輸出が実施されたことを受けまして、現在、中国側と技術的なやり取りを継続している