JR東日本によりますと、横須賀線・西大井駅で起きた人身事故のため、横須賀線は東京と逗子の間、湘南新宿ラインは新宿と大船の間の、いずれも上下線とも運転を見合わせていましたが、午後1時18分に全線で運転を再開しました。