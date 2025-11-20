きょう午前、宇都宮市で同じ自転車に乗っていた母親と4歳の男の子がワンボックスカーにはねられる事故がありました。この事故で女性は意識不明の重体、男の子は重傷です。午前9時ごろ、宇都宮市上戸祭の交差点で、母親（35）と男の子（4）が乗った自転車が左折してきたワンボックスカーにはねられました。2人は病院に運ばれましたが、母親は意識不明の重体、男の子は重傷です。警察によりますと、母親が男の子を自転車の後部座席に