ＢＴＳのジンが昨年６月、韓国軍除隊後に行った「ハグ会」で、ジンにキスをしようとした５０代の日本人女性が在宅起訴されたと１７日に現地で報じられる中、該当女性が警察の調査で悔しさを訴えていたことが明らかになったと１９日、現地メディアの世界日報などが報じた。記事によると、該当女性は韓国で強制わいせつなどの罪で起訴された後、捜査機関に「悔しい、これが犯罪になるとは思わなかった」と主張したという。松坡