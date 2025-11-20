King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢20Æü¸á¸å8»þº¢¤«¤éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤ÎYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤ò¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´¶¶Ë¤Þ¤ëË§º¬µþ»Ò¤Ë¥Ï¥ó¥«¥Áº¹¤·½Ð¤¹¤âÃÇ¤é¤ì¤ë¹â¶¶³¤¿Í¤³¤ÎÆüKing ¡õ Prince¤Ï¡¢¡ÖKing ¡õ Prince¤È¡ØTheater¡ÙMV´Õ¾Þ²ñ¡×¤È¤·¤Æ7ËçÌÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¡Ê12·î24ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖTheater¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª