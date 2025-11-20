ヤクルトの武岡龍世内野手が２０日、都内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸１６００万円から１００万円減の１５００万円でサインした（金額は推定）。６年目の今季は４７試合に出場して打率１割８分３厘、１本塁打、５打点の成績だった。「１年間ずっと元気でプレーできたのはよかった。１、２軍を通して課題が明確になったシーズンだった」と振り返った。昨年１２月にはへんとう腺の摘出手術を受けたことを公表し