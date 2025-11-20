帝国ホテルが手掛けるオンラインモール「ＡＮｏＴＨＥＲＩＭＰＥＲＩＡＬＨＯＴＥＬ」（アナザーインペリアルホテル）は、北海道産素材の味わいと職人の手仕事を感じる、全５ブランドのスイーツ、食品を２５日から販売する。今回販売するのは函館のフレンチレストランが手掛けるグルテンフリーの濃厚チーズケーキ「ガトーフロマージュ」や、スパイスが香る「スパイスフロランタンＴＡＢＡＴＡ」など、北海道産の素材を使