福島民友Ｃでオープン初勝利をマークしたポッドロゴ（牡４歳、栗東・西園正都厩舎、父ロゴタイプ）は名古屋大賞典（１２月２４日、名古屋）と師走Ｓ（１２月１４日、中山）の両にらみ。ルミエールＡＤ４着のフィオライアはラピスラズリＳ（１２月７日、中山）へ。エンプレス杯１１着のアンデスビエントはオータムリーフＳ（１１月３０日、京都）へ。同レースには大阪スポーツ杯でオープン入りを決めたスターペスカオリも出走を