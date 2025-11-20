パートタイム勤務などで「配偶者の扶養の範囲内で働く」として収入を抑えてきた方にとって、令和7年度の税制改正は大きな転機となる可能性があります。 従来「年収103万円」とされてきた所得税の非課税枠が、改正により最大「年収160万円」まで引き上げられ、今より収入を増やしても税金負担が抑えられるケースがあります。 この記事では、まず改正された所得税の「非課税枠」「年収の壁」の概要を整理し、