この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。 パパが尊すぎ！妊婦の妻と幼い娘を守る姿に2.3万いいね りさ☺︎🎀3y1m+🥚34w(@hii604)さんの投稿です。夏の日差しが照りつけるある日の事。投稿者