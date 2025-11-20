２０日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３７．２２ポイント（０．１４％）高の２５８６７．８７ポイントと５日ぶりに反発する一方、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）は７．９６ポイント（０．０９％）安の９１４３．０８ポイントと５日続落した。売買代金は１４３５億８０６０万香港ドルに拡大している（１９日前場は１１２５億７２１０万香港ドル）。中国の政策に対