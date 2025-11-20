百勝中国（ヤム・チャイナ）は、運営するケンタッキーフライドチキン（KFC）やピザハットの店舗拡大を加速しており、2030年に中国国内の店舗数3万店突破を実現させる考えです。11月17日に広東省深セン市内で開催した2025年インベスター・デーで、百勝中国の最高経営責任者（CEO）の屈翠容氏は、33年かけて1万店を達成した経験を踏まえ、今後は2026年に店舗数2万店を実現し、2030年に3万店突破を達成する計画を公表しました。ブラン