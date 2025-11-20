［国際親善試合］日本 ３−０ ボリビア／11月18日／国立競技場年内最後の代表戦。日本は国際親善試合でボリビアと対戦し、３−０で勝利した。開始４分に日本はさっそく先制する。久保建英のクロスから鎌田大地が胸トラップして、左足で決めてみせた。このシーンで、個人的に注目したのが前田大然の動き。鎌田がシュートするタイミングで、前田は相手に身体をぶつけてシュートコースを作っていた。これはファインプレーだよ。