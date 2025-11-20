コメ兵は、2025年11月28日（金）、東京・表参道エリアにヴィンテージ専門店の2号店「KOMEHYO VINTAGE TOKYO atelier」をオープンする。○レディスに加えメンズ・ユニセックスを拡充新店舗は“生み出す・創る場所”を意味する「atelier（アトリエ）」をコンセプトに、年代にとらわれないネクストヴィンテージ（※1）を多数ラインアップ。1号店にはないメンズ・ユニセックスアイテムも取り扱い、徒歩1分の距離にある1号店とあわせて