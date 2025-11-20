ニッポン放送プロジェクトは、1987年に52歳で亡くなった昭和を代表する大スター、石原裕次郎さんの生誕90周年を記念した特別催事を12月12〜28日まで、西武渋谷店A館2階イベントスペースで開催する（主催・石原裕次郎生誕90周年祭実行委員会）。裕次郎さんが出演した映画、テレビドラマ関連の展示物をはじめ、関連のCD・DVD、書籍など、新発表となるオリジナルグッズや、「西部警察」「大都会」などのコラボ商品も多数販売する。ま