ヒップホップグループ、RIP SLYMEが19日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。結成する経緯を語った。RYO−Zは自身の名前とILMARI、PESの頭文字を取ってグループ名の「RIP」とつけたと明かした。当時は別のDJがいたというが、高校卒業とともに辞めたことも明かした。RYO−Zは「そのときにDJがいなくなったんで。『すご腕DJがいる』。14歳からスクラッチをガンガンやっている。あの時代に」と当時ま