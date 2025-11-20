かつ専門店『かつや』から肉に肉をかけた豪快飯が登場した。2025年11月21日から売り出されるのは、10万食限定の「肉ライス」。肉好きのための一皿というが、いったいどんなメニューなのか。ロースカツ×肉たま炒め、一皿で大満足「ご飯とロースカツの上に肉たま炒めを盛り付けた、カレーライスならぬ『肉ライス』です」と同社が紹介する豪快飯は、肉に肉をかけるという斬新な発想ながら、とにかく肉が食べたい！という人にはたまら