20日朝、潟上市の出戸小学校の近くでクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。五城目警察署の調べによりますと、20日午前6時45分ごろ、潟上市天王字下出戸の畑のカキの木に体長約80センチのクマ1頭がのぼっているのを、車で走っていた50代の女性が目撃しました。出戸小学校まで約550メートル、JR出戸浜駅まで約500メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。