映画『ナイトフラワー』（11月28日公開）の公式SNSが、完成披露試写会での佐久間大介（Snow Man）と森田望智のオフショットを公開。ふたりの華やかな佇まいに称賛が相次いでいる。 【画像】佐久間大介＆森田望智の笑顔ショット／佐久間大介×森田望智×北川景子×渋谷龍太のなごやかショット／佐久間大介のスタイル際立つセットアップ衣装 ■佐久間大介は煌めくブラックセットアップで唯一無二の存在感 公開された写真の