韓国南西部の全羅南道新安郡（チョルラナムド・シナングン）付近にある無人島で、2万6000トン規模の大型旅客船が座礁した事故と関連し、当時の運航責任者が携帯電話を見ていて方向転換のタイミングを逃した過失が明らかになった。11月20日、木浦（モクポ）海洋警察署によると、海洋警察は前日の19日に座礁事故が発生した「クイーンジェヌビア?」の船員など運航責任者を