高知ユナイテッドSCは20日、DF長井響(25)が契約満了に伴い、今季限りでクラブを離れることを発表した。長井は広島修道大からガイナーレ鳥取、沖縄SVでのプレーを経て、今季から高知へ加入。ここまで公式戦の出場はなかった。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF長井響(ながい・ひびき)■生年月日2000年1月29日(25歳)■出身地愛媛県■身長/体重176cm/72kg■経歴清水FC-今治東中等教育学校-広島修道大-鳥取-沖縄SV-鳥